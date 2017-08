El 10 de agosto por la mañana, la usuaria @enerulos hizo la siguiente pregunta: “¿Cuáles son sus Michelles favoritas?”.

hola, amiguis, ¿cuáles son su michelles favorita? a mí me encanta michelle doctora, bailarina y emocionada por su cumpleaños. ah, y siempre: pic.twitter.com/o8aJo9njxY

Lo decía en referencia a Michelle Bachelet, la actual presidenta, de quien recopiló una gran serie de fotografías -cada una con su propia descripción-:

michelle bailarina. me encanta 😍 pic.twitter.com/TlowzMlIsT

No sé si conocían está: en línea D del subte de buenos aires, 2012, época en que era presidenta de ONU mujeres 💕 pic.twitter.com/7N9i8K4I3E

Luego fueron otros los usuarios que se sumaron con su propia Michelle:

When will your fave pic.twitter.com/0nMX3m1MsB

— Nico (@dobladitapalta) August 11, 2017