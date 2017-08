Mark Hamill, más conocido como Luke Skywalker por su papel en las cintas de Star Wars, dio su apoyo a una llamativa iniciativa: Comprar Twitter para sacar de ahí a Donald Trump.

Para esto se inició una campaña en GoFundMe, en donde Valerie Wilson busca recaudar la módica suma de mil millones de dólares para realizar la compra.

En la descripción de aquel sitio dice: “Donald Trump ha hecho un montón de cosas horribles en Twitter. Desde animar a supremacistas blancos hasta el promover la violencia contra periodistas, sus tuits dañan el país y ponen a personas en peligro”.

Luego agregan que “amenazar con una guerra nuclear a Corea del Norte lleva lo peligroso a un nuevo nivel”, por lo cual decidieron que la mejor idea para esto era “sacarlo de ahí”.

De todas formas, esta campaña no es completamente seria, siendo Hamill el primero en dejar eso claro: “Compremos Twitter y saquemos a Trump! Con mi ansiedad por el Armageddon creciendo diariamente, felizmente donaría! #BuyTwitter es algo simbólico y sarcástico (reunir 1 billón de dólares? LOL). Además, quiero que él siga tuiteando, todo es evidencia admisible” para la investigación del actual presidente con los rusos.

Let's #BuyTwitter and #BanTrump! With my #ArmageddonAnxiety growing daily- I donated gladly! #GoodLuckValerie https://t.co/8saF5KMnA1

— Mark Hamill (@HamillHimself) August 27, 2017