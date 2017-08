pin it

like

Durante mucho tiempo, los fanáticos de Diplo aseguraban que el norteamericano fue el que lanzó a M.I.A. a la fama al incluir su canción “Paper Planes” en el soundtrack de la película Pineapple Express, algo que ahora la artista aclaró.

Según reproduce Music-News, la artista escribió: “Yo descubrí a Diplo. Encontré un flyer de él como DJ y gasté 16 libras en comprar mi ticket para ir a ese club en Londres. Nadie me puso en la lista. Nadie pagó por eso. Me acerqué y le pasé mi disco. No hubo sello ni canales”.

Luego siguió: “Así fue que forjé mi propio camino, estilo y género. No quiero que nadie diga que alguien me hizo. Hasta este día mucha gente ha hecho sus carreras a costa mía, la misma gente que distorsiona o destruye la historia debido a mis políticas, en las que él (Diplo) jugó un papel en los comienzos”.

Incluso asegura que debería recibir algún tipo de agradecimiento por unir a Major Lazer: “Todos los involucrados en Major Lazer se juntaron a través de mí”, refiriéndose al episodio en el que ella estaba trabajando con Switch -también de la banda- mientras el DJ estaba en Brasil.

“Es importante que no me vean como esa pequeña cosa que Diplo descubrió ya que soy una mujer morena, y esta es la primera historia de una mujer morena que la rompió desde el primer momento. No pasó debido a que accidentalmente pasé al lado de Diplo”, sentenció.