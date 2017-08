pin it

Liam Gallagher volvió a tocar un tema más que habitual para él y Noel: ¿Existe la posibilidad de que se reúna Oasis en el futuro?

Para responder esto, el menor de los hermanos recordó otro de sus dichos, en donde dijo que para que esto ocurriera primero “nos tendríamos que volver a hacer hermanos y amigos. E imaginando que eso ocurra alguna vez, y comencemos a salir o algo, estemos en un buen y respetuoso nivel, creo que sería inevitable decir ‘al demonio, deberíamos llevar a la maldita banda por una gira’“.

“Sé que él (Noel) no quiere estar apoyando a U2 y tocando para un estadio medio vacío cuando él podría hacer lo mismo con su hermano. Sería preferible estar hablando de un álbum de Oasis que de un disco solista de Liam. Y sé que Noel Gallagher lo haría. Somos mejores juntos“, finalizó.

Mientras tanto, el músico sigue con su gira, la que lo llevó a un accidentado show en Lollapalooza Chicago antes del lanzamiento de su debut en solitario, As You Were, el próximo 6 de octubre.