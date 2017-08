Carpool Karaoke, segmento del Late Late Show de James Corden, ha tenido grandes invitados en el último tiempo, pero uno de ellos se rehusó a participar: Liam Gallagher.

En charla con British GQ, el menor de los Gallagher respondió cordialmente al llamado a ser parte de aquella parte del programa: “No, muchas gracias”.

Poco le duró la buena onda con sus posteriores declaraciones: “Ninguna maldita opción, amigo. No con ese gordo bloque de ‘Kevin y Perry?'”, haciendo una mala referencia al programa de la BBC “Gavin y Stacy” del cual Corden fue parte.

Luego fue Debbie Gwyther, pareja de Liam, quien comentó que él nunca había visto ese programa, a lo que el músico agregó que “no necesito verlo para saber que no me gustará, James Corden es un idiota”.

Ahora, en lo musical, Liam Gallagher volvió a dar un adelanto de otra de sus nuevas canciones: “For What It’s Worth”, de la que compartió una parte interpretada a capella.

'For What It's Worth'… LG x pic.twitter.com/uqVEVi2JEZ

— Liam Gallagher (@liamgallagher) August 9, 2017