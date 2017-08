Liam Gallagher, que hoy compartió su nuevo single “For What It’s Worth”, nuevamente volvió a arremeter en contra de su hermano Noel. Sí, de nuevo.

En conversación con Noisey, el músico dejó ver que su rechazo ahora tenía por origen un tema de clases con su hermano: “Oh, maldita sea. Él es como un jodido acosador. ‘Rápido, traiganme una persona famosa'”.

“Maldito sumiso. ¿El jodido Bradley Cooper y mierda como esa? Siéntate, amigo. Traidor de la clase obrera. Avanza”, le dedicó a su hermano mayor.

También aseguró que Noel tenía ganas de terminar con Oasis para perseguir una carrera solista: “Escucha, él tiene sus asuntos y yo he tenido los míos. No le caigo bien y él no me cae bien a mí. Bla bla blá, él me engañó con Oasis. Él fue el que se fue para llevarse la maldita culpa, así es. Él dijo ‘a la mierda todo, quiero una carrera solista’. Puso algunas trampas y yo caí en ellas“.

“En lo que a mi respecta, se puede joder. Él no terminó con esto debido a que estábamos en París y todas esas cosas. Tú me engañaste y ahora te puedes joder, infeliz. Soy tu maldito hermano“, añadió con mucho cariño (?).

“La gente dice ‘oh, tienes celos’. No los tengo. Estoy viviendo en el maldito mundo real. Tengo mis hijos, tengo mi rock n’ roll, tengo mi vibra. Tu tienes a Bradley Cooper, malnacido“, finalizó.