Liam Gallagher apostó a todo o nada con su próximo disco, As You Were, el que también marca el debut de su carrera solista: Si le va mal, no volverá a grabar otro álbum.

Sobre este trabajo, que sale el 6 de octubre, dijo que “si fracasa, no tendría un motivo real para hacer otro. No hay un punto que valga la pena atravesar el desorden de las entrevistas y hacer giras si es que nadie lo quiere“.

En esta misma conversación que sostuvo con el periódico The Daily Star, el menor de los Gallagher añadió que “salir de gira es difícil, especialmente a esta edad y especialmente si nadie llega a vernos. Creo que podría hacer algo diferente. Siempre puedo escribir música desde mi propia casa por placer”.

Eso sí, adelantó que si eso llega a ocurrir no cambiará de género musical: “No quiero hacer una canción de EDM para saltar en esa camioneta y quedarme ahí tomando sol”.

“Habrá mucha gente que lo odiará incluso sin haberlo escuchado, solo porque es mío”, finalizó el músico.