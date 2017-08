pin it

Liam Gallagher ya está preparando lo que será la competencia que tendrá con su hermano en un par de meses más, cuando ambos hayan lanzado los últimos discos de sus respectivas carreras.

Por su parte, el hermano menor de los Gallagher -que lanzará As You Were el próximo 6 de octubre– indicó que ambas publicaciones serán “como llegar a un círculo completo”.

En esta conversación con Q Magazine, el ex-Oasis dijo que “hemos acabado con cada maldita banda en el universo, y ahora somos él y yo, estamos cabeza a cabeza”.

“Estoy seguro que su disco será genial, hombre, pero me siendo doblemente orgulloso del mío, realmente confiado. Estoy aquí para darle a la gente lo que quiere”, finalizó Liam.

En el otro lado, el álbum de Noel junto a los High Flying Birds aún no tiene nombre, pero se sabe que saldrá el 9 de noviembre.