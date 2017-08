pin it

Lady Gaga se presentó el pasado viernes en el Wrigley Frield, campo de baseball propiedad de los Chicago Cubs.

Esto marcó un hecho histórico: En los 12 años que el recinto había sido usado para albergar shows musicales, es la primera vez que una mujer encabeza la jornada con un show propio.

“Alguien me dijo esta noche que tengo el gran honor de ser la primera mujer en dar un show en el Wrigley Field. Me siento muy orgullosa de estar aquí, con tanta dignidad, pero tengo que decirlo: Lamento que no haya habido una mujer aquí en más de 100 años“, comentó.

Y eso que no han pasado pocos artistas por aquel escenario, los que van desde Pearl Jam hasta Paul McCartney, incluyendo el de Green Day solo un día antes que el de la autora de “Telephone”.

De esta forma, Gaga sigue cosechando logros durante este 2017, sumándose a su presentación en el Superbowl y los dos shows como headliner del Coachella, entre otros.