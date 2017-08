pin it

En septiembre, Netflix publicará Five Foot Two, documental de Lady Gaga que tendrá su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

La artista protagoniza la cinta dirigida por Chris Moukarbel, en donde se puede ver un retrato íntimo mientras trata temas como las relaciones o salud, hasta la superación de sus inseguridades.

Esto fue comentado por la cantante a través de su cuenta de Instagram, en donde ha compartido diversos extractos del documental.

En uno de ellos, por ejemplo, se le ve llorando mientras dice: “Estoy sola, cada noche, y todas estas personas se irán. Se irán y me iré a casa sola. Paso de que me toquen todo el día, me hablen todo el día, a estar en completo silencio“.

A post shared by xoxo, Gaga (@ladygaga) on Aug 23, 2017 at 10:10pm PDT

Moukarbel también tuvo algunas palabras para este trabajo: “Tuve la rara oportunidad de crear un retrato de una artista con un gran y abierto corazón y mente. Realmente me siento afortunado de que Gaga confiara en mi y mi visión”.

Mira acá una compilación de los teasers: