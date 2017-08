Justin Bieber dio a conocer una carta dirigida a sus fanáticos, primeras palabras oficiales luego de cancelar abruptamente su gira Purpose World Tour.

Este texto sirve para aclarar algunos puntos que habían sido motivo de rumores en los últimos días, como que se alejaría de la música para darle un giro “espiritual” a su vida.

Este fue posteado en su cuenta de Instagram:

“Estoy muy agradecido por este viaje con todos ustedes. Estoy agradecido por la gira, pero por lo que más estoy agradecido es por haber pasado por todo esto en mi vida CON USTEDES.

Aprender y crecer no siempre ha sido fácil, pero saber que no estoy solo me ha mantenido de pie. He permitido que mis inseguridades no me dejen dar lo mejor de mi algunas veces, dejé que mis relaciones rotas dictaran el camino en el que actué hacia la gente y la forma en la que los traté.

Dejé que la amargura, envidia y miedo manejaran mi vida. Me siento extremadamente bendecido de tener gente en los pasados años que me ayudaron a construir mi carácter, recordándome quien soy y quien quiero ser. Recordándome que mis decisiones y relaciones pasadas no podían dictar mis decisiones y relaciones futuras.

Estoy muy consciente de que nunca seré perfecto y que voy a continuar cometiendo errores. Quiero ser un hombre que aprende de ellos y crece desde ellos.

Quiero que todos sepan que este tour ha sido increíble y me ha enseñado mucho sobre mí mismo. Recuerdo lo bendecido que soy de tener una voz en este mundo. He aprendido que entre más aprecias tu llamado, más quieres proteger ese llamado.

Tomarme este tiempo en estos momentos es decir que quiero ser sustentable. Quiero que mi carrera sea sustentable, pero también quiero que mi mente, corazón y alma sean sustentables. Entonces podré ser el hombre que quiero ser, el marido que eventualmente quiero ser y el padre que quiero ser.

Este mensaje es solo una oportunidad para hacerles saber lo que tengo dentro de mi corazón, no espero que ninguno lo entienda, pero quiero que la gente tenga la oportunidad de saber desde donde vengo.

Este mensaje es muy, muy incorrecto gramaticalmente, pero creo que hay algo especial en las imperfecciones“