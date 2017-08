pin it

James Cameron, uno de los cineastas con mayor éxito en Hollywood, dio una entrevista a The Guardian, en donde calificó la película de Wonder Woman como un “retroceso”.

“Todo las auto-felicitaciones y palmadas en la espalda que Hollywood ha estado haciendo con Wonder Woman han sido muy equivocadas”, comentó el director.

Luego profundizó más diciendo que el personaje de la cinta “es la cosificación de un icono, es solo el Hollywood de hombres haciendo la misma vieja cosa. No digo que no me haya gustado la película, pero, para mí, es un retroceso”.

¿Y quienes serían personajes femeninos fuertes en su opinión? Cameron citó un nombre de dos de sus películas: Sarah Connor, de la saga Terminator.

“Sarah Connor no era un icono de belleza. Ella era fuerte, tenía problemas, fue una madre terrible y se ganó el respeto del público a través de fuerza pura“, argumentó.

Patty Jenkins, directora de la cinta del universo DC, respondió a través de un comentario en Twitter:

“La inhabilidad de James Cameron para entender lo que es Wonder Woman, o aquello que defiende, no sorprende a las mujeres del mundo ya que, a pesar de que es un gran director, él no es una mujer.

Las mujeres fuertes son geniales. Él alabó mi película Monster y nuestro retrato de una fuerte, pero dañada mujer fue muy apreciado.

Pero si las mujeres siempre tienen que ser duras, rudas y aproblemadas para ser fuertes, y no somos libres de ser multidimensionales o celebrar a un icono de las mujeres en cualquier lugar ya que ella es atractiva y amable, entonces no hemos avanzado mucho.

Creo que las mujeres pueden y deben ser TODO igual que los personajes principales masculinos pueden. No hay una buena ni mala forma de mujeres poderosas.

Y la gran cantidad de audiencia femenina que hizo del film un éxito lo es, pueden claramente elegir y juzgar a sus propios iconos de progreso“.