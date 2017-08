Ni The Dead Weather ni nada: Jack White entró nuevamente a los estudios para grabar su próximo disco en solitario.

Esta información llegó por parte de Third Man Records, quienes colgaron en su cuenta de Twitter una fotografía en la que dicen “Jack White grabando canciones para su tercer álbum solista en Nueva York”, con fecha del 27 de julio.

jack white recording songs for his third solo album in new york city july 27th. pic.twitter.com/AXB7lol3hR

— Third Man Records (@thirdmanrecords) July 31, 2017