Alf Clausen, compositor musical que entregó su trabajo a Los Simpson durante 27 años, ya no seguirá más ligado a la serie.

Según comentó el músico, recibió una llamada del productor Richard Sakai para avisarle que ahora buscarían “un diferente tipo de música”, sin dar mayores detalles.

Esto se había comentado previamente a través de diferentes portales y redes sociales, confirmándolo el propio Clausen a través de su cuenta en Twitter.

Thank you for all of the support…unfortunately, the news is true… https://t.co/jBQH0b40cz

— Alf Clausen (@TheAlfClausen) 31 de agosto de 2017