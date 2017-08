pin it

“The Dragon and the Wolf”, que se puede traducir como “El dragón y el lobo”, será el título del último capítulo de la actual temporada de Game of Thrones.

Esta información fue compartida por HBO, cadena norteamericana a cargo de la serie, quienes emitirán este episodio el próximo domingo 27 de agosto.

¿Y qué significa? Claramente hace una referencia a Daenerys Targaryen, cuya casa tiene un dragón como símbolo, mientras que lo mismo ocurre con Jon Snow y el lobo de la casa Stark… aunque aquel persona podría tener un importante giro en lo que se refiere a su familia.

Otro de los datos sobre este capítulo es que será de larga duración, convirtiéndose en el más extenso de toda la serie con un total de 79 minutos y 43 segundos.