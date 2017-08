pin it

Este domingo se emitirá por HBO “The Dragon and the Wolf”, el capítulo final de la séptima temporada de Game of Thrones.

Será un episodio de larga duración con más de 70 minutos en pantalla, los que darán a conocer el futuro de Daenerys Targaryen, Jon Snow y Cercei Lannister en la búsqueda de ser el mandamás de Westeros.

Para saciar el hambre de los fanáticos durante la espera de esta emisión, la cadena norteamericana compartió una nueva serie de fotografías. Revísalas acá: