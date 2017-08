pin it

like

Guns N’ Roses, uno de los platos fuertes de la primera edición de Stgo Rock City, podrían abandonar los escenarios luego de su actual gira.

Según Alternative Nation, la web canadiense de Live Nation -productora a cargo de su gira- promocionan los shows de la banda como los últimos, indicando que no habrán más fechas que las ya anunciadas.

Uno de los miembros de la agrupación, el guiterrista Richard Fortus, había comentado recientemente que podrían existir planes para un nuevo álbum, pero este no sería acompañado de un tour como el actual.

Mejor no arriesgarse y verlos en Stgo Rock City, evento que se realizará el 29 y 30 de septiembre en el Estadio Monumental, fechas en la que también estarán presentes The Who, Aerosmith, Def Leppard, L.A. Guns y Marky Ramone. Entradas a través de Puntoticket.