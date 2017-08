Durante la mañana se supo que Mike Patton sufrió un accidente que incluso provocó la cancelación del concierto que tenía pactado con otra de sus agrupaciones: Dead Cross.

Si bien las versiones iniciales hablaban de un “accidente automovilístico” debido a las declaraciones del guitarrista Michael Crain, la verdad era otra: Patton se cayó mientras andaba sobre su skate.

Eso sí, el golpe fue lo suficientemente grave para requerir puntos de sutura.

Esta información fue entregada por el representante de la banda, quien además aseguró que el show se realizará durante esta noche.

Dead Cross set cancelled. Mike Patton got into an accident pic.twitter.com/WUzuhULQHu

— Rey Philip de Joya (@reydejoya) 22 de agosto de 2017