Parece que Foals ya llegó al estudio para trabajar en el sucesor de What Went Down, su último disco del año 2015.

Esto lo dio a conocer su frontman, Yannis Philippakis, quien compartió una foto a través de Instagram junto a un texto: “Salí para escribir el próximo disco, ya vuelvo”.

Este nuevo trabajo ya había sido objeto de discusión por parte de la banda, siendo el propio Philippakis quien comentó en julio a NME que “estamos en la etapa de preparación, pensando sobre el próximo disco”.

“Tenemos un par de cosas escritas, pero están en etapas muy tempranas. Estamos en la etapa de concepción, todavía no estamos embarazados, solo estamos intentando tener el hijo“, añadió.