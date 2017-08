Flavor Flav, una de las voces de Public Enemy y ex-protagonista del polémico reality Flavor of Love, demandó a su compañero Chuck D y a sus agentes por problemas durante la grabación del último disco.

Según el rapero, no ha recibido dinero después de la publicación de este último trabajo –Nothing is Quick in the Desert-, mientras que también hubo problemas durante el proceso de creación de este.

Según se expresa en la demanda, Flavor Flav -de nombre real William J. Drayton– aseguró que tanto Chuck D como sus agentes “han intentado por años el minimizar su rol en los negocios de Public Enemy”.

Además, Flav no supo cuáles serían las tomas finales usadas en el disco y tampoco “tuvo participación en la dirección creativa”, alegando finalmente que se usó su voz e imagen sin su consentimiento.

“En o cerca del 29 de junio del 2017, Drayton quedó en shock al ver que un nuevo álbum de Public Enemy había sido lanzado, y su imagen estaba siendo utilizada en diversos medios para promover el álbum. Él nunca escucho nada sobre eso ni nada de los remixes finales”, añaden.

¿Y Chuck D? Actualmente preocupado de su trabajo en Prophets of Rage, sin dar declaraciones sobre este caso.