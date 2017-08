pin it

Fergie, ex vocalista de los Black Eyes Peas, anunció la fecha de lanzamiento de su próximo trabajo de estudio: Doble Dutchess.

Este será el segundo de su carrera solista tras The Dutchess (2006), no solo siendo un álbum de música, sino que también un “álbum visual” ya que contendrá un film titulado Double Dutchess: Seeing Double.

De este álbum, que será publicado el próximo 22 de septiembre, ya se conocen dos singles: “Hungry” y “You Already Know” junto a Nicki Minaj. Revísalos acá: