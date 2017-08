31.08.2017

Fanático hizo un pegajoso remix del último single de Taylor Swift con “Toxic” de Britney Spears

El usuario de YouTube Andy Wu, conocido por sus geniales remixes, mezcló un hit actual con un clásico del pop: “Look What You Made Me Do” de Taylor Swift con “Toxic” de Britney Spears. Escucha el genial resultado acá: