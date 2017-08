Queens of the Stone Age se la jugó con una riesgosa decisión: Elegir a Mark Ronson, más ligado al mundo del pop, para crear su nuevo álbum.

Este trabajo se realizó con el nombre de Villains y resultó en el disco más bailable y amplio dentro del repertorio de los norteamericanos, del cual pudimos conocer previamente los singles “The Way You Used To Do” y “The Evil Has Landed”.

Esta producción, la primera desde …Like Clockwork del 2013, cuenta con nueve canciones y aquí lo puedes escuchar: