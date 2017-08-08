#EspecialRP TAME IMPALA THE LESS I KNOW THE BETTER SOLITUDE IS BLISS MIND MISCHIEF FEELS LIKE WE ONLY GO BACKWARDS ‘CAUSE I’M A MAN DISCIPLES ELEPHANT 08.08.2017 08.08.2017 #EspecialRP TAME IMPALA THE LESS I KNOW THE BETTER SOLITUDE IS BLISS MIND MISCHIEF FEELS LIKE WE ONLY GO BACKWARDS ‘CAUSE I’M A MAN DISCIPLES ELEPHANT like Tweet tweet &description=#EspecialRP TAME IMPALA" data-pin-color="red"> pin it FranciscoTapiaRobles THE LESS I KNOW THE BETTER SOLITUDE IS BLISS MIND MISCHIEF FEELS LIKE WE ONLY GO BACKWARDS ‘CAUSE I’M A MAN DISCIPLES ELEPHANT Tweet