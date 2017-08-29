#EspecialRP SODA STEREO MTV unplugged eléctrico UN MISIL EN MI PLACARD EN LA CIUDAD DE LA FURIA ENTRE CANIBALES ZOOM CUANDO PASE EL TEMBLOR 29.08.2017 29.08.2017 #EspecialRP SODA STEREO MTV unplugged eléctrico UN MISIL EN MI PLACARD EN LA CIUDAD DE LA FURIA ENTRE CANIBALES ZOOM CUANDO PASE EL TEMBLOR like Tweet tweet &description=#EspecialRP SODA STEREO MTV unplugged eléctrico" data-pin-color="red"> pin it FranciscoTapiaRobles UN MISIL EN MI PLACARD EN LA CIUDAD DE LA FURIA ENTRE CANIBALES ZOOM CUANDO PASE EL TEMBLOR Tweet