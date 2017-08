like Tweet tweet &description=Escucha el nuevo single de The Horrors: “Something To Remember Me By”" data-pin-color="red"> pin it

Escucha el nuevo single de The Horrors: “Something To Remember Me By”

El 22 de septiembre saldrá V, nuevo álbum de The Horrors del cual sale su flamante single: “Something To Remember Me By”. Escúchalo acá: