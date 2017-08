pin it

Liam Gallagher compartió una nueva canción de su próximo álbum, el que también será su debut como solista: As You Were.

Este track se llama “For What It’s Worth” y ya había sido adelantado en sus redes sociales con una parte de esta siendo interpretada a capella.

Sobre esta, el músico entregó unas palabras Noisey: “Obviamente he comedito muchos errores. Así es la vida. Creo que (la canción) es una disculpa a quien sea. He molestado a mucha gente, pero ciertamente no escribiré una canción para cada una de ellas. Aquí hay una. Acéptenlo y sigan con su vida”.

De esta forma, el tema se suma a “Wall of Glass” y “Chinatown” como las canciones conocidas de esta producción que será publicado el próximo 6 de octubre.

Escúchala acá: