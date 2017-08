El pasado fin de semana, Eminem participó del Reading Festival, lugar donde aprovechó su tribuna para lanzar fuertes palabras contra el actual mandatario de Estados Unidos: Donald Trump.

En aquel evento, y tal como cita Warp, el músico comentó: “Bueno Reading, no estoy parado sobre este escenario como una plataforma para ponerme político y toda esa mierda, pero este hijo de puta Donald Trump… simplemente no puedo soportarlo“.

Luego provocó los gritos del público con una simple instrucción: “Cuando yo diga ‘fuck’ ustedes responden ‘Trump’”.

El resultado quedó plasmado en video:

Y no fue la única de aquella parte de su gira, ya que la noche anterior, durante su show en el Bellahouston Park de Glasgow, el rapero usó una polera que dice “FACK TRUMP”.

Eminem performing in a shirt that says "FACK TRUMP" on it pic.twitter.com/Z7nRvTReqn

— Rap Direct (@RapDirect_) August 24, 2017