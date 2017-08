Marshall Mathers, más conocido como Eminem, podría terminar con casi cuatro años sin publicar un disco con el lanzamiento de su nuevo álbum, algo que ocurriría antes que termine este año.

Esta información fue entregada por HITS Daily Double, quienes acotan que la fecha estaría fijada dentro del otoño del hemisferio norte, es decir, en la primavera de esta parte del mundo.

Entre lo último conocido por el rapero, se encuentra “Campaign Speech”, un freestyle anti-Trump lanzado en medio de la campaña presidencial, mientras que su última grabación de estudio se remonta al 2013: The Marshall Mathers LP 2.

Don't worry I'm working on an album! Here's something meanwhile. https://t.co/QX3cdpqFD2

— Marshall Mathers (@Eminem) October 19, 2016