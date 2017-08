pin it

DJ Who fue confirmado como el único latino presente en la próxima edición de Lollapalooza Chicago.

Esto se debe a la baja de otros nacionales: We Are The Grand, banda que recientemente sufrió la partida de dos de sus miembros en medio de acusaciones de “maniobras sucias” por parte de su vocalista, Seba Gallardo.

El artista de música electrónica se presentará el próximo viernes 4 de agosto en el Perry Stage, siendo el primer show en aquel escenario.

Y ya anunció novedades: Interpretará tres nuevas canciones que estarán presentes en su próximo disco, el que verá la luz a comienzos del 2018.