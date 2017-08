pin it

Diplo dio una entrvista a GQ Style en la que comentó que ha intentado muchas veces que Rihanna participe en una de sus canciones, pero que la artista se sigue negando.

“Solo quiero tenerla en una canción de Major Lazer. Ella es como la única artista que no hemos podido tener“, comentó el DJ, quien ya ha trabajado con musicos que van desde M.I.A hasta Justin Bieber.

Luego relató que “le toqué ‘Lean On’. Ella quedó como ‘no hago música house’. Me avergoncé mucho con esa”.

“En otra oportunidad tuve una sesión con ella y Future también estaba invitado. The Weeknd estaba ahí. Future le tocó como 700 canciones. Eran las cuatro de la mañana. Finalmente, dije ‘me voy a menos de que me dejen tocarle una canción’. Entonces toqué una y ella quedó como ‘esto suena a reggae en un aeropuerto’. Ahí pensé ‘me voy a matar’“, añadió entre risas.

De todas formas, Rihanna no fue la única que estuvo en los planes de Diplo para esa canción, ya que también fue ofrecida a Nicki Minaj antes de ser aceptada por MØ.

Al final, Diplo se mostró con esperanzas de poder contar con la cantante: “Creo que antes que terminemos, ella estará en una de nuestras canciones. Eso espero. Si no, realmente no me importa”.