Diversos reportes indican que Warner Bros. y DC Films estarían planeando realizar una película que explicara los orígenes de uno de los villanos favoritos de aquel universo: El Joker.

Según reportan en Deadline, este guión estaría a cargo de Scott Silver bajo la dirección de Todd Phillips, el que situaría toda la acción “a comienzos de los años 80 en una Ciudad Gótica que no se siente realmente como una película DC, sino que más como una película de Scorsese de esa época, como Taxi Driver, Raging Bull o The King of Comedy”.

Y aquella cita incluye a Martin Scorsese por un gran motivo: El ganador del Oscar trabajaría como productor para esta cinta.

Además, se dio a conocer que para este proyecto buscarían a un “actor diferente, probablemente más joven” que el último que le dio vida: Jared Leto.

No sería el único spin-off que saldría de Batman, ya que también ronda la idea de uno sobre Harley Queen.