Recientemente, Tom DeLonge anunció que se tomaría una pausa de su trabajo en el área de los OVNIs para revivir un antiguo proyecto: Angels & Airways.

Si bien no se trata de un nuevo disco, como comentó en aquella oportunidad, si se concretó en forma de un EP de cuatro canciones titulado We Don’t Need To Whisper – Acoustic EP.

Este tiene un propósito especial: Celebrar los 11 años desde la salida del álbum debut de Angels & Airwaves, para lo cual se tomaron algunas de las canciones y se convirtieron a formato acústico.

Por ahora solo se encuentran a través de YouTube y la página oficial de DeLonge, pero llegará a los servicios de streaming el próximo viernes 25 de agosto.

Ah, pero no es lo único: Angels & Airwaves musicalizará la película de ciencia ficción Strange Times, dirigida por DeLonge.

Escúchalo acá: