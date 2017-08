“Eastwatch”, el último capítulo de Game of Thrones, entregó una información muy valiosa que confirma una de las teorías más desarrolladas por los fanáticos durante los últimos años.

Esto ocurre en la Citadela, en donde se puede ver una conversación entre Samwell y Gilly, en donde esta última comienza a enumerar diferentes datos aleatorios que encontró en un libro.

Los primeros son irrelevantes, como el número de escalones que tiene aquella zona de Westeros o la cantidad de ventanas de otro edificio, pero uno llamó la atención: La pregunta sobre lo que es una “anulación”.

¿A qué viene esto? Según leyó Gilly, el Príncipe Rhaegar Targaryen habría anulado su matrimonio antes de casarse nuevamente -y en secreto- en Dorne… con Lyanna Stark.

Yo Sam she just gave you some info there man!! Listen!! pic.twitter.com/QqRkIVYWJh

— Leslie Jones (@Lesdoggg) 14 de agosto de 2017