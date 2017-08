pin it

like

Lucasfilm presentó un nuevo personaje de Star Wars: The Last Jedi… pero no se trata de un actor o actriz de carne y hueso, sino uno totalmente mecánico.

Lleva de nombre BB-9E y es descrito como “unidad astromecánica de la Primera Orden que puede mantener las naves y maquinaria operativa”.

Es decir, es de los malos.

Aún no se conoce mucho más de esta nueva inclusión en el universo de Star Wars, pero muchos fanáticos ya lo han llamado el “clon maligno” o “hermano malvado” del robot que acompañó a Poe Dameron.

Dentro de las diferencias con BB8 que hacen pensar esto se encuentra su color casi completamente negro, una luz roja en su cabeza y un sonido monótono como forma de comunicación… además de que “trabaja” para el lado de Kylo Ren. Eso lo deja más claro (?).

De todas formas, estos no son los primeros “clones” que aparecen en la saga, ya que anteriormente se dio a conocer en los comics a 0-0-0 (Triple Zero) y BT-1, versiones “oscuras” de C3P0 y R2D2 respectivamente.