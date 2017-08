Uno de los grande lanzamientos audiovisuales del año llegó de la mano de Charli XCX y el video de su canción “Boys”.

Para este contó con la participación de Mac DeMarco, Joe Jonas, Diplo, Dan Smith de Bastille, Brendan Urie de Panic At The Disco, Stormzy, Jack Antonoff y muchos más, anunciando ahora que realizará una versión solo con mujeres del mismo clip.

Esto lo hizo a través de Twitter, señalando que estará “Cupcakke, MØ, Dua (Lipa), Tove (Lo), Camila (Cabello), Brooke (Candy), ALMA, Sky (Ferreira), Grimes, Starrah, Zara (Larsson), Selena (Gómez), Kyary (Pamyu Pamyu), Carly (Rae Jepsen) y Kylie”, sin especificar quien sería esta última, aunque posiblemente sea Jenner.

cupcakke,mo,dua,tove,camila,brooke,alma,sky,rita,grimes,starrah,zara,kyary, selena,carly,kylie, SO MANY MORE THERES ONLY 140 CHARACTERS AHH https://t.co/oWOmn4FTPm

— CHARLI XCX (@charli_xcx) July 29, 2017