El 2017 ha estado marcado por notables lanzamientos, los que van desde el hip hop de Kendrick Lamar con DAMN. hasta el indie-rock-pop-disco de Everything Now de Arcade Fire.

¿Otros? Mac DeMarco con This Old Dog, Drake y More Life, Sampha y Process, Melodrama de Lorde, el homónimo de Slowdive, I See You de The xx, Lust for Life de Lana del Rey, Pure Comedy de Father John Misty, ÷ de Ed Sheeran y varios más.

…pero todavía faltan muchos otros lanzamientos, de los cuales seleccionamos 10:

10.- The National – Sleep Well Beast

¿Cuándo sale?: 8 de septiembre

Después de cuatro años, los norteamericanos vuelven con su séptimo disco de estudio.

Con una promoción al estilo de Radiohead, la banda tiene el difícil desafío de superar -o al menos igualar- lo hecho con Trouble Will Find Me (2013).

De este trabajo ya han compartido 3 adelantos, siendo el primero “The System Only Dreams in Total Darkness”:

9.- Rostam – Half-Light

¿Cuándo sale?: 8 de septiembre

Nunca es fácil que un miembro salga de una conocida banda para iniciar su proyecto solista, especialmente cuando no es el frontman quien lo hace.

Esto es lo que hizo Rostam Batmanglij, multiinstrumentalista que dejó Vampire Weekend a comienzos del 2016 para iniciar su carrera en solitario.

Uno de los adelantos de este trabajo es “Bike Dream”:

8.- Beck – Colors

¿Cuándo sale?: 13 de octubre

Beck es de esos artistas que ya no tienen nada que demostrar, pero también carga con el peso de tener un estilo y calidad que mantener con el paso de los años.

Y hay algo que llama la atención de este trabajo, el número 13 en su carrera: Se dice que sonará como los Strokes. Sí, la banda de Casablancas y Hammond.

¿Qué se conoce de este trabajo? Dos canciones –“Dreams” y “WOW”-, lanzadas en el 2015 y 2016… aunque solo como especulación, ya que ni siquiera hay un tracklist definido:

7.- The Killers – Wonderful Wonderful

¿Cuándo sale?: 22 de septiembre

Un sonido “honesto”. Así ha calificado varias veces Brandon Flowers lo que será la próxima publicación de su banda.

Algo para sumarle a esto es que el mismo Flowers ha dicho que se sintió “decepcionado” por el resultado de su anterior producción, Battleborn.

¿Cómo sonará eso? El grupo de Las Vegas ha dado a conocer los dos primeros singles de este trabajo: “The Man” y “Run for Cover”.

6.- LCD Soundsystem – American Dream

¿Cuándo sale?: 1 de septiembre

James Murphy, líder de la agrupación, fue muy cercano a David Bowie durante sus últimos años, tiempo en el cual su banda no estaba en actividad… incluso provocando su reunión.

Muchos esperan que algo haya se haya traspasado desde el Duque Blanco hacia el sonido de su nuevo trabajo, del que ya se han dado a conocer dos canciones: “Call the Police” y “American Dream”.

5.- Foo Fighters – Concrete and Gold

¿Cuándo sale?: 15 de septiembre

La banda de Dave Grohl vuelve a la carga… pero con una gran novedad.

Al igual que Queens of the Stone Age, la banda no tomó el camino normal de un productor ligado al rock, sino que se contactaron con Greg Kurstin, quien está inmerso en el mundo del pop con trabajos previos junto a Sia, Ellie Gounding, Pink, Tegan & Sara y Lily Allen, entre otros.

Los Foo Fighters han dado a conocer muchas de sus canciones en sus últimos shows, mientras que en versión de estudio solo tenemos “Run”:

4.- Noel Gallagher’s High Flying Birds – (Sin título)

¿Cuándo sale?: 9 de noviembre

Muchos esperan que este nuevo trabajo del mayor de los Gallagher nuevamente suene como una versión “madura” de Oasis, algo que -en parte- también se refleja en los anteriores trabajos con su banda.

El nivel de secretismo por este disco también ha sido sorpresivo, ya que no se conoce su título, número de canciones -o nombres de ellas- así como tampoco si tendrá colaboraciones o algo similar.

Esto puede ser -solo en modo de especulación- por el trabajo de su hermano, el que será lanzado cerca de un mes antes.

3.- St Vincent – (Sin título)

¿Cuándo sale?: Octubre

Annie Clarke nos suele maravillar con todo lo que hace, desde los arreglos hasta las letras y puestas en escena.

Quizá es por eso que este trabajo ha levantado tantas expectativas, siendo el primero en tres años tras el lanzamiento de su disco homónimo en el 2014.

Hasta la propia artista ha ayudado a eso: “Creo que será el más profundo y acabado trabajo que he hecho”.

Una coincidencia: Al año después de publicar su último trabajo, St. Vincent llegó a Lollapalooza Chile…

Al igual que con Noel Gallagher, de esto no se conocen ni cinco segundos de música. A esperar, nada más.

2.- Liam Gallagher – As You Were

¿Cuándo sale?: 6 de octubre

El menor de los Gallagher será otro de los que protagonizarán lanzamientos en el último tercio del año.

A diferencia de su hermano, este será su debut en calidad de solista, ya contando con tres singles: “Wall of Glass”, “Chinatown” y el recientemente estrenado “For What It’s Worth”.

Veremos cuál de los dos triunfa en esta pelea que ya lleva años en desarrollo.

1.- Queens of the Stone Age – Villains

¿Cuándo sale?: 25 de agosto

Los norteamericanos dieron un golpe cuando anunciaron que Mark Ronson sería el productor de su nuevo álbum.

Sí, Mark Ronson, el que lanzó el hit “Uptown Funk” con Bruno Mars. En aquel momento, muchos quedaron con cara de “¿qué está pasando aquí?”.

El primer adelanto –“The Way You Used To Do”– despejó cualquier tipo de duda, sumando elogios desde diferentes partes del mundo y dejando en claro que a Josh Homme le gusta bailar, mientras que hoy se dio a conocer el segundo corte: “The Evil Has Landed”.