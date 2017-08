Un hombre atropelló a más de 20 personas en La Rambla, Barcelona, en un hecho que ya ha sido catalogado por las autoridades españolas como un atentado terrorista.

Al menos dos de las víctimas del hecho fallecieron -con reportes que hablan de más de 10-, mientras que cerca de 20 registran lesiones de diferente gravedad.

Este ataque ocurrió aproximadamente a las 17:20 de aquella zona de España, lo que provocó el cierre de los locales comerciales y estaciones de metro en el perimetro del atentado, además del desvío del transporte público terrestre.

Del autor solo se sabe que es un hombre de cerca de 1.70 mts de altura, quien manejó el auto durante un kilómetro a una velocidad cercana a los 80 km/h hasta que golpeó a las personas que ahí se encontraban. Luego de eso se dio a la fuga, siendo buscado intensamente por la policía de Barcelona.

Según se reporta en Twitter, grupos ligados a ISIS han celebrado el hecho, tal como hicieron con el atentado de Manchester fuera del concierto de Ariana Grande.

2) #ISIS accounts celebrating #Barcelona similarly to after #Manchester: Publishing images, previous warnings & praises. No claim yet tho pic.twitter.com/0cd7r1jSh1

— Rita Katz (@Rita_Katz) August 17, 2017