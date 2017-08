pin it

Lollapalooza Chicago tuvo una jornada mucho menos accidentada en su segundo día, el pasado viernes 4 de agosto.

Run The Jewels, Mura Masa, The Killers, DJ Snake, Little Dragon, Phantogram, Tegan & Sara y muchos más pasaron por los siete escenarios que este festival plantea.

¿Y qué tal estuvo? Revisa la bitácora que nos dejó Nico Castro desde el Grant Park.

Por mientras, revisa las fotos: