The Late Show with Stephen Colbert fue el escenario en donde Arcade Fire presentó en vivo dos temas de su último disco: Everything Now.

Las elegidas fueron el track que da nombre al álbum y otro de sus singles, “Creature Comfort”.

Además, Colbert se burló el su cuenta de Twitter de los “requerimientos” que habían provocado polémica en el show de la banda en Brooklyn, con un mensaje muy similar en donde la producción de la banda pedía hot dogs veganos, que nadie hablara con uno de sus miembros, que todos usaran poleras con el logo de Everything Now, entre otras cosas:

What a bunch of tools… pic.twitter.com/arRi9dRxoy — The Late Show (@colbertlateshow) August 2, 2017

Revisa la presentación acá:





Recuerda que los canadienses volverán a Chile el próximo 11 de diciembre para presentarse en el Movistar Arena como parte de la gira promocional de este álbum.