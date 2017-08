pin it

Nuevamente las redes sociales irrumpen con importantes noticias del mundo de la música, siendo ahora el turno de Franz Ferdinand y su líder, Alex Kapranos.

A través de Twitter, un fanático le preguntó al músico si es que habría “algún nuevo material de Franz pronto”, a lo que Kapranos respondió un escueto “sí”.

@alkapranos any new franz material soon — neil perkins (@perkyboymufc) August 11, 2017

El último álbum conocido de la banda de Escocia se remonta al 2013, cuando publicaron Right Thoughts, Right Words, Right Action, aunque en el 2015 compartieron otro álbum -en conjunto con Sparks- bajo el nombre de FFS.

Por otra parte, la última canción conocida de Franz Ferdinand es “Demagogue”, track anti-Trump que difícilmente sea parte de su próxima producción.