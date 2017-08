Liam Gallagher alimentó nuevamente los rumores de una posible reunión de Oasis al decir que había una opción de participar en el evento We Are Manchester… el que será encabezado por su hermano, Noel.

A través de Twitter, el músico comentó: “Me hubiese gustado estar en ese evento en Manchester el 9 de septiembre, pero me temo que estaré tocando en España“.

Luego apareció el momento de esperanza para los fanáticos del extinto grupo inglés: “Dicho eso, es solo un salto rápido”, refiriéndose a la distancia entre los dos países.

I would love to play that gig in MCR on sept 9th but I'm afraid I'm playing in Spain saying that though it's only a hop skip n a jump LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) August 19, 2017