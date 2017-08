Una actriz, que se desempeñaba como doble de riesgo en la grabación de Deadpool 2, perdió la vida durante la mañana de este lunes.

Según informó la cadena norteamericana CTVNews, el hecho ocurrió en la ciudad de Vancouver, Canadá, cuando la doble perdió el control de la motocicleta que manejaba para impactar en el edificio Shaw Tower.

Personal de seguridad y médicos le prestaron los primeros auxilios, siendo transportada rápidamente a un hospital en donde falleció producto de las lesiones recibidas.

No hay información sobre si habrá algún cambio en las próximas fechas de rodaje para esta cinta, cuyo estreno está agendado para el 1 de junio del 2018.

Stunt person hurt on set of Deadpool 2 loaded into Advanced Life Support ambulance that hasn’t moved. Anxious crew looking on. @CTVVancouver pic.twitter.com/iTU2awp7Qs

— Ben Miljure (@CTVNewsBen) 14 de agosto de 2017