Trent Reznor, líder y cerebro detrás de Nine Inch Nails, disparó con todo en contra del presidente de Estados Unidos: Donald Trump.

En entrevista con Village Voice respecto de su último EP, Add Violence, el músico aprovechó de criticar a la actual administración del país norteamericano: “Donald Trump es un tipo malo, ¿no? Mira, no creo que él sea un buen tipo. Alguna gente cree eso”.

Luego repitió lo mismo que le comentó a su hijo de seis años: “No pienso que él crea en la ciencia, no pienso que él crea que la gente debe ser tratada decentemente y no pienso que él diga la verdad. Ese es el motivo por el cual no me agrada”.

Ahora, en un lenguaje más “adulto”, Reznor añadió: “Es difícil, ya que el presidente de Estados Unidos es un completo y maldito idiota. Eso es lo que más me llega… que él sea este vulgar y grotesco estúpido, todo lo que odio en una persona”.

El músico tiene en la mira a Trump desde que fue nominado oficialmente como el candidato del partido republicano, momento en el que comentó que todo se había vuelto “surreal”.