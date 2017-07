Hace una semana, Lana del Rey publicó su nuevo disco, Lust for Life, tras lo cual habrían quedado muchas –muchas– canciones dando vueltas… al nivel de que estaría pensando en lanzar otro álbum.

Al menos eso fue lo que le confesó a un grupo de fanáticos en Los Angeles, California, asegurando que se tratarían de más de una veintena de tracks salidos de sus pasadas sesiones de grabación.

Lana is considering releasing an album with her favorite 25 leaked/unreleased songs 😻 pic.twitter.com/fW8Pzn7Fz6

— paul richard (@paulboy) July 26, 2017