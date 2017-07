En el show que Guns N’ Roses realizó en St. Louis, Missouri, se tomaron un momento para interpretar una sentida versión de una de sus más conocidas canciones como homenaje para alguien muy especial.

Se trata de “Knockin’ on Heaven’s Door”, la que fue dedicada a Buckley, perro del bajista Duff McKagan que perdió su vida ese mismo día.

R little guy hung on 4his girls. The best dog there ever was. In this pic, he was just back from fighting crime. Shoulda seen the other guy. pic.twitter.com/y8Q6FWYMPs

— Duff McKagan (@DuffMcKagan) 27 de julio de 2017