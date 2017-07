Hace un tiempo, Dave Grohl comentó que el próximo disco de Foo Fighters contaría con la participación de “la estrella pop más grande del mundo”… algo que aún no ha sido revelado.

Si bien ya se confirmó que Alison Mosshart y Shawn Stockman estarán en Concrete and Gold, aún no hay noticia sobre quien será esa “estrella”, tras lo cual el líder de la banda comentó: “Quedaría asombrado si alguien lo puede adivinar”.

Sobre la participación de esta persona anónima, Grohl indicó que se gestó rápidamente, dando como indicios que “ha estado aquí (en la industria) por un tiempo” y que “me he encontrado con esta persona algunas veces, pero nunca he pasado tiempo con ella”.

También negó uno de los rumores más grandes que habían hasta el momento: “Todos piensan que Adele cantó en el disco. Ella no cantó nada. La amo, ella es una persona asombrosa, amo su personalidad y su música, pero creo que todos hicieron esa correlación ya que Greg (Kurstin, productor) trabajó con ella. Yo estoy como ‘mierda, desearía que fuese Adele, eso sería asombroso'”.

Y no, tampoco es Taylor Swift: “Oh, esa hubiese sido una buena. No fue T-Swift. Ella es genial, pero… esa es la cosa. Quizá todos deberían publicar sus listas de deseos para que el próximo álbum sea ‘We Are the World’“.

Y no lo olvidemos: La banda llegaría en marzo del próximo año a nuestro país, fecha para la cual este misterio ya habrá sido resuelto.