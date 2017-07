pin it

Angelina Jolie negó las acusaciones que han rondado en torno a First They Killed My Father, película que está dirigiendo para Netflix sobre la dictadura de Khmer Rouge, cinta en la que presuntamente se habrían explotado niños de Camboya.

¿Y cuál habría sido esa explotación? Diversos reportes indicaron que la producción del film habría hecho pelear a algunos niños a cambio de dinero.

La actriz aseguró que todas las acusaciones son “falsas y molestas”: “Estoy molesta de que un ejercicio de improvisación, de una escena que está en el film, se haya escrito como si hubiese sido un escenario real“.

Esto último referido a la forma en la que realizaban el casting de niños: Los encargados ponían dinero sobre una mesa, les decían a los niños que pensaran en algo para lo cual necesitaran ese dinero y luego lo intentaran robar.

Posterior a eso, el director del casting pretendería atrapar al niño, momento en el que se les pedía que inventaran una mentira. Esto también fue objeto de muchas críticas.

“El punto de este film es el crear conciencia de los horrores que los niños enfrentan en guerra y de la lucha para protegerlos. Sugerir que dinero real fue arrebatado de los niños durante la audición es falso. Yo misma estaría enojada si eso hubiese ocurrido“, añadió.

Finalmente agregó: “Cada medida ha sido tomada para asegurar la seguridad, comodidad y bienestar de los niños en la película desde las audiciones, a través del proceso hasta el presente”.

Esta cinta será estrenada a través del servicio de streaming durante el último trimestre del año.