El director Zack Snyder terminó su participación en la Liga de la Justicia, cinta en la que oficiaba como director, debido a una triste noticia familiar: El fallecimiento de su hija.

“Decidí dar un paso atrás de esta película para estar con mi familia, con mis niños, que realmente me necesitan”, dijo Snyder a The Hollywood Reporter.

Para reemplazar a Snyder, quien también estuvo a cargo de Batman v. Superman: Dawn of Justice, DC Comics contactó a Joss Whedon, quien escribió y dirigió The Avengers y Avengers: Age of Ultron para Marvel.

Autumn, la hija de Snyder, se suicidó en marzo. Esta noticia se había mantenido en secreto, considerando incluso que el director pensaba que el trabajo lo ayudaría a pasar la pena, pero finalmente optó por la decisión de alejarse del film para enfocarse en su familia.