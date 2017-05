Medios internacionales aseguraron que dos explosiones fueron registradas en el Manchester Arena luego del final del concierto de Ariana Grande.

Según reportó el Daily Mail, luego de la última canción de la norteamericana se pudieron sentir estos estallidos, los que provocaron la salida apresurada de los asistentes, en su mayoría padres con sus hijos.

La policía de aquella ciudad afirmó en su cuenta de Twitter: “Estamos al tanto de un incidente en el Manchester Arena. Tenemos oficiales en la escena y entregaremos actualizaciones lo antes posible”.

We are aware of an incident at #ManchesterArena. We have officers at the scene & will provide further updates as soon as possible.

— BTP (@BTP) 22 de mayo de 2017